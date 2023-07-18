اعتقال وشيك.. ترامب مستهدف بالتحقيق الجنائي في أحداث الكابيتول

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المحقق الخاص، جاك سميث، أبلغه أنه هدف للتحقيق الجنائي في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020، وهي علامة على أنه قد يتم اتهامه قريبا من قبل المحقق الخاص.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، كتب ترامب، علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “أرسل جاك سميث المختل، المدعي الخاص في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، خطابا مرة أخرى، يفيد بأنني هدف لتحقيق هيئة المحلفين الكبرى في أحداث 6 يناير، وتم إعطائي 4 أيام لتقديم تقرير إلى هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما يعني الاعتقال والاتهام”، متوقعا أن "يتم القبض عليه".

وقال مصدران مطلعان على ما حدث لشبكة “سي إن إن”، “تلقى محامو ترامب، بمن فيهم تود بلانش، الرسالة المستهدفة من فريق سميث يوم الأحد لإبلاغهم بأن موكلهم قد يواجه اتهامات في التحقيق في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020”.

ولم يرد فريق ترامب القانوني رسميا على الدعوة للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما تنص عليه الرسالة، لكن من المتوقع أن يرفض ترامب القيام بذلك، حيث فاجأت الرسالة فريق ترامب، الذي لم يكن يتوقع أن يوجه سميث اتهامات هذا الشهر، أو ضد ترامب.

وحسب “سي إن إن”، أوضحت الرسالة أن المدعين العامين يركزون على تصرفات ترامب في التحقيق في إلغاء انتخابات 2020، وليس فقط أولئك المحيطين به الذين حاولوا وقف خسارته في الانتخابات.