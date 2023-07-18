الدقهلية .. الانقاذ النهرى يننشل جثامين 3 شباب غرقوا ببحر نبروه

تمكنت قوات الانقاذ النهري بمحافظه الدقهلية من استخراج جثامين ثلاثه شبان لقوا مصرعهم اثناء استحمامهم ببحر نبروه بمحافظه الدقهلية. حيث جرفهم التيار الى مسافه بعيده وتمكنت قوه الانقاذ النهري من الوصول الى مكانهم وانتشال جثمانيهم.

ولقى ثلاثة شبان مصرعهم داخل مياه بحر نبروه بمحافظه الدقهليه حيث غرقوا اثناء استحمامهم هربا من حراره الطقس.

وتلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من مركز نبروه يفيد بغرق ثلاثه شبان داخل بحر نبروه وذلك اثناء استحمامهم هربا من حراره الطقس حيث جرفتهم المياه بشده .



انتقلت مباحث نبروه والانقاذ النهري الى مكان الواقعة وتبين مصرع ثلاث شبان واكد شهود العيان انهم كانوا يقومون بالاستحمام داخل المياه ولكونهم لا يجدون السباحه جرفهم التيار وتمكن الانقاذ النهرى من استخراج الجثامين وتم نقلهم الى مستشفى نبروه.

وحرر محصرا بالواقعه واخطرت النيابة العامة.

