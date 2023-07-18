لا نستطيع تعويضه.. أول تعليق من ميتلاند على انتقال إمام عاشور للأهلي

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "المدير الرياضي لـ ميتيلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

الأهلي يطلب السعة الكاملة أمام حرس الحدود

وفي سياق آخر، طلب النادي الأهلي للسعة الكاملة لحضور الجماهير في مباراة حرس الحدود، والتي ستشهد مراسم التتويج بدرع الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، قبل 5 جولات من نهاية المارد الأحمر لمبارياته في المسابقة.