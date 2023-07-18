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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد سليمان حاضر.. مفاجأة في فيديو تقديم إمام عاشور لجماهير الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي تامر أمين، عن أنه أول من انفرد بخبر انضمام إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، قائلا إنه أعلن منذ أسبوعين تقريبا عن تواجد إمام عاشور لاعبا في صفوف الأهلي، وذلك بناء على مصادر خاصة من داخل النادي، ومصادر موثوقة للبرنامج. 

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا من أوائل الناس الحمد لله اللي قولت على صفقة إمام عاشور، والناس كانت بتتفرج علينا من أسبوعين، وإحنا اللي بنقول الكلام والناس شككت وقتها، ولكن إمام عاشور إحنا أول ناس اتكلمنا عليه". 

وتابع، أن فيديو تقديم إمام عاشور سيشهد مداواة لبعض جماهير المارد الأحمر الغاضبة من إمام بشأن أزمة وليد سليمان، وتصريحات صالح سليم، والفيديو سيشهد شيء يتعلق بوليد سليمان، وهذا وفقا لمصادر خاصة بالبرنامج. 

وكان نادي متيلاند الدنماركي قد أعلن بشكل رسمي انتقال لاعبه إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، صفقة انتقال رسمي ضمن صفقات الميركاتو الصيفي. 

امام عاشور الأهلى النهار برنامج آخر النهار المارد الأحمر

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