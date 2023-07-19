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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة فريال بأسيوط يشكون استمرار انقطاع الكهرباء

صدى البلد

استغاث سكان منطقة فريال- التابعة لحى شرق محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة مفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء.

قال المواطن كميل سناد  ،  فى رسالته: “ نعانى نحن سكان منطقة فريال التابعة لحى شرق محافظة أسيوط من انقطاع التيار الكهربائي  لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة منذ عدة أيام ما يؤدي لكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التى تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه فى ظل انتشار الفيروسات  للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض”.

وأضاف: “انقطاع التيار الكهربائي يستمر لعدة أيام  وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات ما يتسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية”.


وناشد أهالي القري، المسئولين بشركة توزيع الكهرباء، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال الأهالى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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