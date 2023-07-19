استجابة لصدى البلد.. توصيل كابلات بعزبة قاسم بالبحيرة لرفع كفاءة التيار الكهربائي

فى استجابة سريعة من قطاع المتابعة والاتصال السياسي للشركة القابضة لكهرباء مصر لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان " سكان عزبة قاسم في البحيرة يستغيثون من ضعف التيار الكهربائي: الأجهزة باظت" تم التنسيق والتواصل مع المسئولين عن عزبة قاسم وتم تركيب كابلات كهربائي لرفع كفائه التيار الكهربائي وذلك لتخفيف الضغط على علب الكهرباء الصغيرة والمتوسطة .

جاء ذلك بعدما استغاث سكان عزبة قاسم بالمعدية التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد، من ضعف التيار الكهربائي، وانقطاعه بشكل مستمر؛ نتيجة لانخفاض الجهد الكهربائي، مما يؤدي إلى احتراق وتلف الأجهزة الكهربائية.

وقال المواطن مصطفى الشريف في رسالته: تقدم الأهالي بأكثر من بلاغ إلي طوارئ الكهرباء دون جدوى، احنا تيار الكهربا عندنا بيصل الجهد 120 لا تتحمل أي أحمال، نتيجة كثرة المنازل المتضررة بالمنطقة المشكله الكبيره أن الأجهزة الكهربائية كلها بقي فيها مشاكل .

وطالب: بتعديل المسار الكهربائي لتحمل زيادة الأحمال، أو تركيب محول كهربائي مناسب للمنطقة المتضررة، مع إضافة صناديق تحويل بالمنطقة؛ وذلك لتخفيف الضغط على علب الكهرباء الصغيرة والمتوسطة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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