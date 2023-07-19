عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. توصيل كابلات بعزبة قاسم بالبحيرة لرفع كفاءة التيار الكهربائي

صدى البلد

فى استجابة سريعة من قطاع المتابعة والاتصال السياسي للشركة القابضة لكهرباء مصر لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان " سكان عزبة قاسم في البحيرة يستغيثون من ضعف التيار الكهربائي: الأجهزة باظت" تم التنسيق والتواصل مع المسئولين عن عزبة قاسم وتم تركيب كابلات كهربائي لرفع كفائه التيار الكهربائي وذلك لتخفيف الضغط على علب الكهرباء الصغيرة والمتوسطة .

جاء ذلك بعدما استغاث سكان عزبة قاسم بالمعدية التابعة لمركز إدكو  في محافظة البحيرة ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد، من ضعف التيار الكهربائي، وانقطاعه بشكل مستمر؛ نتيجة لانخفاض الجهد الكهربائي، مما يؤدي إلى احتراق وتلف الأجهزة الكهربائية.

 

وقال المواطن مصطفى الشريف في رسالته: تقدم الأهالي بأكثر من بلاغ إلي طوارئ الكهرباء دون جدوى، احنا تيار الكهربا عندنا بيصل الجهد 120 لا تتحمل أي أحمال، نتيجة كثرة المنازل المتضررة بالمنطقة المشكله الكبيره أن الأجهزة  الكهربائية كلها بقي فيها مشاكل .

وطالب: بتعديل المسار الكهربائي لتحمل زيادة الأحمال، أو تركيب محول كهربائي مناسب للمنطقة المتضررة، مع إضافة صناديق تحويل بالمنطقة؛ وذلك لتخفيف الضغط على علب الكهرباء الصغيرة والمتوسطة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


يعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

القابضة لكهرباء مصر تلف الأجهزة الكهربائية شركة القابضة لكهرباء ضعف التيار الكهربائي طوارئ الكهرباء قطاع المتابعه والاتصال السياسي للشركة القابضة لكهرباء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

ترشيحاتنا

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

حلم مونديال 2026| مواعيد مباريات منتخب مصر فى التصفيات والقنوات الناقلة.. تعرف عليها

عبد الوهاب: عبدالحليم علام نقيب المحامين صاحب الدور الاساسي لإنشاء نادي جليم

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ