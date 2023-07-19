مريم متغيبة عن منزلها بالدقهلية وأسرتها تطلب المساعدة للعثور عليها

تغيبت فتاة تدعى مريم شريف النجدي، عن منزلها في المطرية بمحافظة الدقهلية ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها لدى أقاربهم أو أصدقائها أو بمنطقة سكنهم.

وقال والدها، في رسالة لخدمة “بين الناس” التي يقدمها “صدى البلد”: “تغيبت ابنتى مريم ، البالغة من العمر 14 عاماً، عن منزلها بمحافظة الدقهلية ، فى ظروف غامضة وذلك منذ 10 يوليو 2023، اخر مره شوهدت فيها كانت لابسه بلوزه سوده بنطلون رجليه واسعه وطرحه سوداء وموبايلها مقفول ومحدش عارف يوصلها".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجدها، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى بنتى الغائبة نور عينى وأغلى من حياتى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو أختكم، بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكم، أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كاد قلبها ينفطر على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الرقم

01212515574

01002320919

0503798189

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