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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية غمازة الكبرى بالجيزة يناشدون المسئولين بتكثيف الحملات على المخابز

صدى البلد

ناشد أهالي قرية غمازة الكبرى التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة في رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع صدى البلد، مسئولي التموين، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز؛ لضبط منظومة بيع رغيف العيش.

وقال المواطن حسن أحمد حسن في رسالته: “حالة رغيف الخبز سيئة، بالإضافة إلى نقص وزنه عن الطبيعي، حيث أصبح لا يتعدى 40 جراما، بالإضافة لأشياء غريبة مثل الحشرات، وأشياء أخرى مختلفة، ومليئا بالرمال؛ مما يعرض صحة المواطنين لخطر الإصابة بالأمراض".

وناشد القارئ، المسئولين بمحافظة الجيزة ، والجهات المختصة، ضرورة التدخل، وتفعيل دور مفتشي التموين، وعمل حملات تفتيش على الأفران؛ لضبط المخالفين.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الإصابة بالأمراض الحملات التموينية تكثيف الحملات التموينية خطر الإصابة بالأمراض رغيف الخبز رغيف العيش

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