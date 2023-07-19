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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يقودها أطفال.. أهالي مدينة أولاد صقر بالشرقية يشكون من انتشار التكاتك

صدى البلد

استغاث المهندس محمد الفسخاني، من أهالى مدينة اولاد صقر التابعة لمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررا من تردى الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة وسط انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

ويقول فى رسالته: إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار " التكاتك " على مرأى ومسمع من الجميع وفي مجلس المدينة، ذلك غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغاني بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم، وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة خاصة وأن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأضاف: يجب أن يوضع  حل لأصوات التكاتك في مدينة أولاد صقر من بعد المغرب وحتي منتصف الليل الموضوع أصبح شيئا لا يطاق للمرضى والطلبة ولا يوجد رادع لهؤلاء، ولا بد من مراعاة ظروف الناس.

وأشار إلى أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة هى التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الاختناقات المرورية التلوث السمعي السير عكس الاتجاه انتشار التكاتك تعطيل حركة المرور

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