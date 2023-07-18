كتلة الحوار الوطني تناشد رئيس الجمهورية بإصدار عفو عن الناشط باتريك جورج

قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إنه في إطار روح الحوار الوطني وما أبدته الدولة من إرادة انفتاح سياسي بدأت علي يد رئيس الجمهورية، فإن كتلة الحوار تنضم لنداء مجلس أمناء الحوار الوطني وبيانهم الذي الرئيس بإصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،و الذي صدر اليوم ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات من محكمة أمن الدولة الطوارئ على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠١٩ و هو حكم غير قابل للاستئناف أو النقض.

وناشد الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، في بيان له اليوم، رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن الاستاذ باتريك جورج وكل مسجوني قضايا الرأي الصادر بشأنهم احكام وكذا نناشد النائب العام اطلاق سراح كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.