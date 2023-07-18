مباني الوزارات بوسط البلد.. خبير: الوصول لـ30 مليون سائح أمر يمكن تحقيقه

علق الخبير السياحي حسام الشاعر، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص.

وقال حسام الشاعر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" رئيس الوزراء والحكومة يهتمون بقطاع السياحة ويدركون مدى أهمية السياحة في جلب المزيد من العملة الأجنبية ".

وأضاف حسام الشاعر :" الوصول لـ 30 مليون سائح في السنة أمر يمكن تحقيقه ".

وتابع حسام الشاعر :" اتحاد الغرف السياحية سوف يجهز اجتماع مع صندوق مصر السيادي لدراسية آلية التعاون في ملف تحويل مباني الوزارات التي أصبحت فارغة للاستفادة منها سياحيا وفندقيا ".

واكمل حسام الشاعر :" المشاركة في القطاع الفندقي تختلف عن المشاركة في القطاع العقاري ، وسيتم دراسة آلية التعاون بين الغرف السياحية وصندوق مصر السيادي فيما يخص مباني الوزارات بوسط البلد ".