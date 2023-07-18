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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مباني الوزارات بوسط البلد.. خبير: الوصول لـ30 مليون سائح أمر يمكن تحقيقه

صدى البلد

علق الخبير السياحي حسام الشاعر، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ؛  لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص.

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وقال حسام الشاعر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  رئيس الوزراء والحكومة يهتمون بقطاع السياحة ويدركون مدى أهمية السياحة في جلب المزيد من العملة الأجنبية ".

 

 وأضاف حسام الشاعر :"  الوصول لـ 30 مليون سائح في السنة أمر يمكن تحقيقه ".

 

 وتابع حسام الشاعر :" اتحاد الغرف السياحية سوف يجهز اجتماع مع صندوق مصر السيادي لدراسية آلية التعاون في ملف تحويل مباني الوزارات التي أصبحت فارغة للاستفادة منها سياحيا وفندقيا ".

 

 واكمل حسام الشاعر :"  المشاركة في القطاع الفندقي تختلف عن المشاركة في القطاع العقاري  ، وسيتم دراسة آلية التعاون بين الغرف السياحية وصندوق مصر السيادي فيما يخص مباني الوزارات بوسط البلد ".

 

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