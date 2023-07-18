بايدن: التزام أمريكا تجاه إسرائيل ثابت ولا يتزعزع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "لا تموت"، وشدد على أن "التزام أمريكا تجاه إسرائيل ثابت وثابت".

جاء ذلك، خلال لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية

وأكد بايدن في بيان أن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي وأن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل " ثابت ولا يتزعزع".

ولم يشر بايدن إلى الإحتجاجات من أجل التعديلات القضائي، لكن الرئيس الإسرائيلي ذكر ذلك، قائلا إنه كان موضوع "نقاش محتدم".

وقال هرتسوج أن "إسرائيل تخوض نقاشاً مجتمعيّاً ساخناً، لكنّ ديموقراطيتها قوية ومتينة".

وأضاف: "العلاقات مع الولايات المتحدة لن تنكسر على الرغم من بعض الخلافات"، مؤكداً على أهمية الدور الأميركي في اندماج إسرائيل في المنطقة".

وكان هرتسوج، قد وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في زيارة ديبلوماسية إلى واشنطن، والتي من المتوقع أن يلقي خلالها كلمة أمام الكونجرس.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان له "الغرض من الزيارة الدبلوماسية هو تعزيز العلاقات والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، وتعكس العلاقات العميقة بين البلدين".