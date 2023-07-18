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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصة مأساوية.. عائلة تتجمد حتى الموت على الحدود بين كندا وأمريكا|ماذا حدث؟

صدى البلد

توفيت عائلة كانت تحاول دخول كندا بطريقة غير شرعية بسبب البرد القارص علي الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد أن رفض طلب لجوئهم في الولايات المتحدة، في نوفمبر الماضي.

التفاصيل

وفقًا لموقع BBC News، فإن العائلة تتكون من كيران باتل (37 عامًا)، وزوجته فيديهي (34 عامًا)، وابنهما ديفانش (8 أشهر)، وهم من ولاية نيو جيرسي. وقال مسؤولون إنهم توفوا بسبب التعرض للبرد في منطقة نائية قرب بلدة لويل، في ولاية مين، في 23 نوفمبر. وأضافوا أنهم كانوا جزءًا من مجموعة من 11 شخصًا كانوا يحاولون عبور الحدود بمساعدة مهرب بشر.

الخلفية

قال مسؤولون إن العائلة كانت قد هربت من الهند إلى البرازيل في عام 2019، ثم سافروا إلى المكسيك، حيث طلبوا اللجوء في الولايات المتحدة. وأضافوا أن طلبهم رُفض في أغسطس الماضي، وأنهم قرروا محاولة دخول كندا بطريقة غير شرعية.

وقال مسؤول كندي إنه لم يكن هناك أي طلب لجوء مسجل باسمهم في كندا.

التحقيق

تم اعتقال ستيف شاند (47 عامًا)، وهو مقيم في فلوريدا، بتهمة تهريب البشر بعد أن عثرت السلطات عليه يقود سيارة فان تستوعب 15 شخصًا على طول الحدود، في نفس ليلة العثور على العائلة.

وقال مسؤول أمريكي إن شاند كان يشارك في تشغيل شبكة تهريب بشر من المكسيك إلى كندا عبر الولايات المتحدة. وأضاف أن شاند اختار مكانًا خطيرًا لإخراج المجموعة من سيارته، حيث كان هناك درجات حرارة منخفضة جدًا وثلوج كثيفة.

وأشار إلى أن شاند ترك المجموعة دون خرائط أو هواتف أو ماء أو طعام. وأكد أن التحقيق مستمر لتحديد هوية باقي أفراد المجموعة ومصيرهم.

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