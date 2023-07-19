بكاء أيمن أشرف بعد وداعه من لاعبي الأهلي |شاهد

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق صورة مؤثرة للاعب ايمن أشرف أثناء توديعه للاعبي الأهلي .

وظهر أيمن أشرف وهو يبكي وعلّق أحمد حسن على الصورة: بكاء أيمن أشرف بعد وداعه من لاعبي الأهلي .

وكان قد حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تكريم أيمن أشرف بعد رحيله بشكل رسمي إلى البنك الأهلي.

وقام الجهاز الفني بإعداد احتفال صغير بأيمن أشرف ووجهوا له الشكر.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى السابق لمدة موسمين.