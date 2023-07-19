رد فعل غاضب لـ شيكابالا يصدم إمام عاشور بعد الانضمام للأهلي

نشر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء صورة لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق شيكابالا علي الصورة: جمهورك اللي باقي .

وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور إليه رسميًا في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور : "لاعب جديد في الجزيرة".

أعلن النادي الأهلي رسميًا عن ضم إمام عاشور قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.