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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| علاقات سرية مع روبوتات.. تطبيق للذكاء الاصطناعي يفتح بابا خلفيا للخيانة الزوجية.. وتحذير لجميع مستخدمي واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 تطبيق Gmail ينصح مستخدميه بتمكين هذا الإجراء فورا 

 

نصح تطبيق البريد الإلكتروني Gmail والمملوك لشركة جوجل جميع المستخدمين بتمكين التصفح الآمن والمحسّن، حيث توفر المتصفحات الآمنة فحصا أمنيا في الوقت الفعلي لتحذير المستخدمين أو حظر مواقع الويب والتنزيلات والإضافات الخطرة.


حذف صور الأرشيف .. تحذير لجميع مستخدمي جوجل


تبدأ شركة جوجل في حذف صور أرشيف الألبوم الخاص بمستخدمي جوجل Google Album Archive خلال الساعات المقبلة، حيث يجب على المستخدمين حفظ صور الأرشيف في أماكن أخرى قبل حذفها بشكل نهائي من الشركة.  

 

الصين تخطط لبناء شبكة أقمار صناعية لمنافسة Starlink المملوكة لـ إيلون ماسك


كشفت الصين عن خطتها الطموحة لبناء شبكة أقمار صناعية تنافس خدمة Starlink ستارلينك للإنترنت الفضائي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، حيث تتضمن الخطة إطلاق آلاف الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في مدار أرضي منخفض بهدف ربط مئات الملايين من الناس حول العالم وتقديم اتصال إنترنت عالمي.

 

أوبو تعلن رسميًا عن موعد هاتفها الشبابي Oppo K11


كشفت شركة Oppo أوبو عن موعد إطلاق هاتفها المميز Oppo K11 والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة مع كاميرا فائقة بمستشعر IMX890 ومعالج جيد وبطارية كبيرة.

 

خبير في الأمن السيبراني يحذر جميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل


حذر خبير في مجال الأمن السيبراني، جميع مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب بأنه يمكن "للهاكرز" إلغاء تنشيط حساب واتساب عن بُعد، وذلك من خلال امتلاك رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

 

علاقات سرية مع روبوتات.. تطبيق للذكاء الاصطناعي يفتح بابا خلفيا للخيانة الزوجية


ًأصبحت الوتيرة المتسارعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بمثابة طارقة غير مرغوب فيها خاصة في الأمور الاجتماعية، ويبدو أنه سيغير تماما مفهومنا لبعض الأمور، فبعد تخوف الخبراء من قدرته على إحداث مخاطر وجودية تحدق بالبشرية في مجالات عديدة؛ بدأ الذكاء الاصطناعي في الدخول إلى الحياة الاجتماعية بشكل مفزع بل والأدهى من ذلك أنه دخل إلى أكثر المناطق الإنسانية خصوصية، وهي الرومانسية.  

 

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