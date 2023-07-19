نصائح ذهبية من نجم منتخب مصر السابق لـ إمام عاشور ..ماذا قال؟

وجّه إبراهيم سعيد "هيما" نجم متتخب مصر السابق نصيحة للاعب إمام عاشور بعد تعاقده مع الأهلي رسميًا عبر صفحته بموقع انستجرام.

وكتب هيما عبر تويتر: للنادي الأهلي وجماهيره ‏انضمام ‏ومبروك لـ إمام عاشور

‏وأهلا بك داخل منظومة النادي الأهلي،‏ الأكثر تتويجاً بالبطولات المحلية والأفريقية ، ‏ركز وامامك فرصة لكتابة اسمك بحروف من ذهب ، ‏وده مش سهل ‏وهتلاقي كل جماهير الأهلي بتدعمك، ‏‏طول ما انت بتقاتل داخل الملعب، وأتمني لك كل التوفيق والنجاح .



وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور إليه رسميًا في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".

أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.