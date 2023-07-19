استراتيجيات جديدة| مستقبل وطن بشمال سيناء يناقش خطة العمل المقبلة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء ، اجتماعا برئاسة النائب سالم العكش أمين المحافظة، وذلك لمناقشة خطة عمل الوحدات الحزبية خلال الفترة المقبلة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، بحضور يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة ،وامناء الأقسام بمدن العريش ،و الشيخ زويد، وبئر العبد ،و رمانة، ورفح، والأمناء المساعدين الدكتور سليمان عراده والشيخ صالح ابو رياش، واعضاء هيئة مكتب المحافظة،



تناول الإجتماع تعريف دور الوحدات الحزبية التنظيمي والميداني، ومناقشة عدد من الملفات الهامة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الفاعليات والأنشطة الحزبية للتفاعل مع الجماهير.



كما تم استعراض المبادرات السابقه ومناقشة المقترحات و المبادرات من السادة أمناء الوحدات الحزبية بالمحافظة، وذاك للتخفيف عن كاهل المواطنين مع وضع إستراتيجيات تنظيمية للتواصل مع كافة الأمانات بالمحافظة.



استراتيجيات جديدة:



وأوضح النائب سالم العكش « أمين المحافظة » خلال اجتماعات ، إنه وفقاً لخطة عمل الحزب، سوف يتم وضع إستراتيجيات جديدة للتواصل، مؤكداً على ضرورة وضع جدول أعمال لكل امانة ومناقشة آلية خطة عمل الأمانات، وأيضا التنسيق لمواصلة تنفيذ فاعليات متنوعة خلال الفترة المقبلة.



كما وجه أمين الحزب بالمحافظة الشكر لأمناء الوحدات الحزبية الذين قاموا بتنفيذ مبادرات وفعاليات كان لها مردود إيجابي و ساهمت في تحقيق أعلى معدلات للانتشار الحزبي في الشارع السيناوي.



وأكد يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة خلال الاجتماعات المتنوعة بمدن العريش وبئر العبد على وضع خطة عمل أمناء الوحدات الحزبية بالمحافظة، والتأكيد على ضروة فتح قنوات للتواصل مع الاهالي بقرى ونجوع الأقسام المختلفة للتعرف على احتياجاتهم ، وبحث المشكلات التى تواجههم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لهم من خلال التواصل مع قيادات ونواب الحزب، بالاضافة إلى رصد و تسجيل الأسر الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات لهم، مع السعي الدائم لاختيار كواد مجتمعية متميزة تكون مفيده تنظيمياً وقادرة على تنفيذ الفعاليات وخدمة المجتمع.