انفجارات وغارات في القرم وأوديسا.. شاهد

اندلع انفجار كبير في شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، جرت على أثره عمليات إخلاء وفق ما ذكرت صحف دولية.

نشب الانفجار بمنطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، وتم إجلاء 4 تجمعات سكنية قرب الحريق.



كما سيتم إجلاء 2000 شخص من منطقة النيران. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء آر.بي.سي أوكرانيا بوقوع انفجارات في منطقة التدريب.

وربما تكون أوكرانيا وراء الانفجار، لكن لم تؤكد جهة مسئوليتها.

وتدور جولات المعارك والعمليات بين روسيا وأوكرانيا في مناطق عدة، فبينما تركز أوكرانيا على القرم حتى ولو لم تعترف بذلك، تزيد روسيا ضرباتها على أوديسا.



وواصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء، لليلة الثانية تواليا منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.



وأشار الحاكم أوليج كيبر إلى "هجوم كبير" تشنه روسيا، طالبا من السكان ملازمة الملاجئ.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود.