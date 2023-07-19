جامعة مصرية تحصد الجائزة الدولية لريادة الأعمال من واشنطن.. تفاصيل

كشف الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حصول الجامعة على الجائزة الدولية لريادة الأعمال من واشنطن، قائلا: إن الجامعة أنشأت بفكر مختلف تماما، مشيرا إلى أنها نشأت كجامعة للدراسات العليا والبحوث فقط.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الجامعة أنشأت أيضا لتكون مركز متميز فى إفريقيا والشرق الاوسط ومصر فى الأبحاث ودعم الصناعة، موضحا أنها بشراكة كاملة مع الجانب الياباني.

وتابع رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة يوجد بها معامل بحثية على أعلي مستوي لخدمة الصناعة ولخدمة المبتكرين، لافتا: “الطالب لدينا لا يدرس كمحتوي تعليمي فقط، بل مسألة من يقف أمامه ويتكلم معه فى ماذا”.