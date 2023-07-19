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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار سيارة SUV صينية 2024.. صور

شيري تيجو 3 الصينية
شيري تيجو 3 الصينية فئة الـ SUV صغيرة الحجم

يقدم الصانع الصيني العديد من طرازات السيارات الجديدة، داخل السوق المصري لعام 2024، وتتنوع تلك السيارات ما بين فئة السيارات السيدان والهاتشباك والـ SUV صغيرة الحجم، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات رياضية واسعة المساحة ، ومتعددة الاستخدامات ومنها سيارة " شيري تيجو 3" موديل 2024، التي تنتمي الي فئة السيارات التي SUV صغيرة الحجم .

شيري تيجو 3 الـ SUV 2024 

- يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة  شيري تيجو 3 موديل 2024 ، وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات :

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- محرك شيري تيجو 3 موديل 2024

سعر شيري تيجو 3 الجديدة 

تنتج سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024  التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم، عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة تيجو 3 الـ SUV القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

- سعر أشهر SUV صينية 2024

مقصورة شيري الصينية العائلية الصغيرة 

تتوافر سيارة شيري تيجو 3 الصينية داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد وهو 625 ألف جنيه، بدلا من 610 ألف جنيه، وبذألك تكون وصله الزيادة الي 15 ألف جنيه، علي الفئة الوحيدة المتواجدة داخل سوق السيارات المصري من فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم الصينية .

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