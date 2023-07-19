الاحتجاجات في إسرائيل.. النقابة الطبية تعلن توقف الجهاز الصحي عن العمل

أعلنت النقابة الطبية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن العمل في الجهاز الصحي، سيتوقف لمدة ساعتين في اطار الاحتجاجات المستمرة ضد خطة التغييرات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقالت النقابة بحسب وسائل إعلام عبرية، إن الإضراب سيبدأ في الثامنة والنصف صباحاً، وسيتم العمل حسب النظام المتبع في حالات الطوارئ.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية “مكان”، فأنه يرجح حصول تشويشات غير أنه لا يتوقع إلغاء المواعيد المسبقة لتلقي العلاج.

وشارك الآلاف من الإسرائيليين يوم أمس في مظاهرات عديدة في أنحاء مختلفة من البلاد ضد خطة التغييرات في المنظومة القضائية.

وفي تل ابيب سد متظاهرون محاور ايالون وطريق نمير وقامت الشرطة بتفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والخيالة.

كما وقعت صدامات في القدس خلال مسيرة انطلقت بمشاركة الآلاف من المحكمة العليا صوب حي رحافيا، فيما جرت مظاهرات ضخمة في حيفا وبئر السبع أيضا، واعتقل عشرات الأشخاص بشبهة الاخلال بالنظام العام.