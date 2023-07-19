عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي

صدى البلد

أكد لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لن يعود للعب في الدوريات الأوروبية لكرة القدم، وقال إنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

وأكد رونالدو، الذي انضم للنصر في نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف العام بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.

وتحدث قائد البرتغال، البالغ عمره 38 عاما، بعد خسارة ودية للنصر 5-صفر أمام سيلتا فيجو مساء الإثنين، قائلا إن معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني من تراجع في المستوى.

ونقلت شبكة (إي إس بي إن) عن رونالدو قوله: "أنا بنسبة 100 % لن أعود إلى أي فريق أوروبي. أنا عمري 38 عاما".

وأضاف: "فقدت الكرة الأوروبية الكثير من الكفاءة. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري".

وكان ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، مرشحا للانتقال إلى السعودية قبل أن يختار اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة في قطر الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 2025.

وقال رونالدو: "الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي".

وأضاف: "الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا... خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية".

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية، منهم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد، وكذلك نجولو كانتي من تشيلسي، وانضم اللاعبان إلى الاتحاد بطل الدوري.

رونالدو الدوري الدوري السعودي الأمريكي ميسي بنزيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

أيمن أشرف يكشف تفاصيل جلسة الخطيب معه قبل الرحيل

ترشيحاتنا

تضارب مصالح محتمل.. الصحف تهاجم تعيين ماكرون لأمريكية في منصب مهم بالاتحاد الأوروبي

شكرا على حسن تعاونكم.. عامر العمايرة يثير الجدل على فيسبوك

إيطاليا تحطم سجلات الحرارة القياسية.. ونيران تأكل أشجار أوروبا

سؤال برلماني حول أسباب انقطاع الكهرباء بمختلف المحافظات

كارثة.. روسيا تكشف عدد المصابين في انهيار سد كاخوفكا

ما مصير مقرات الوزارات بعد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية؟|برلماني يكشف مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ