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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك بيتي وعمرى ما كنت خايف| 7 رسائل لـ محمود علاء بعد عودته للفارس الأبيض

محمود علاء
محمود علاء

استعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مدافعه محمود علاء بعد انتهاء إعارته إلى نادى الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي في الدوري الممتاز.

وانضم محمود علاء الى كتيبة دفاعات الزمالك تمهيدا لقيادة الخطوط الخلفية لفريق الزمالك فى البطولة العربية للأندية المقرر انطلاقها نهاية شهر يوليو الجاري.

محمود علاء قبل رحيله عن صفوف الإتحاد السكندرى والعودة مجددا إلى صفوف الزمالك أطلق عديد من الرسائل وكشف كواليس رحيله عن زعيم الثغر والعودة إلى نادي الزمالك.

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7 رسائل من محمود علاء

قال محمود علاء فى تصريحات تليفزيونية: عمري ما كنت خايف من أي تجربة أخوضها في حياتي.. وكنت محتاج لنادي جماهيري يدعمني بعد الخروج.

تابع محمود علاء: الاتحاد السكندري تجربة تعلمت منها الكثير، وتشرفت بجماهير الإسكندرية.. ونادي الزمالك "بيتي".

أضاف محمود علاء: انا بعامل ربنا في كل حاجة.. وقدرت لو بنسبة قليلة أني أساهم في تقديم موسم جيد من جانب الاتحاد السكندري.

استطرد محمود علاء: الزمالك حقه عليا إني أقدر أقدم إضافة للفريق ولم يكن لدي شك في التواجد مع منتخب مصر من خلال الاتحاد السكندري لأني خلال كل تجاربي سواء في حرس الحدود أو كل الأندية دائما اتواجد في المراحل المختلفة الخاصة بالمنتخبات.

وزاد محمود علاء: الاتحاد السكندري فتح معايا تجديد الإعارة ولكن الموضوع كان محسوم لأن الزمالك في احتياج لكل لاعب من أبناءه في الفترة الحالية لأن خير النادي علينا جميعاً.

أكمل محمود علاء: عشت 7 سنين في الزمالك من أحلى السنين في حياتي بالكامل وجمايل النادي علينا كتير وأتمنى أن نحقق ما يستحقه جمهور الزمالك.

واختتم محمود علاء حديثه قائلا: في النهاية أشكر جماهير الاتحاد السكندري على الدعم والمساندة وكل مجلس إدارة النادي أما جمهور الزمالك فهو بالنسبة لي حياتي وهم أوفى جمهور العالم وإن شاء الله الفترة الجاية تكون أفضل.

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محمود علاء يودع الاتحاد السكندري

ودع محمود علاء مدافع الزمالك المعار للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، زملاءه بالفريق الأخضر بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر. كان الاتحاد السكندري استعار محمود علاء من الزمالك منذ بداية الموسم الحالي، لتدعيم خط دفاع الفريق. 

وتوجه محمود علاء بالشكر لإدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي والجهاز الفني للفريق على الفترة التي قضاها داخل جدران زعيم الثغر، وودع اللاعبين في آخر مران قبل مواجهة الإسماعيلي.

وحرمت الإصابة محمود علاء من اللحاق بقائمة الفريق خلال جولتين بمسابقة الدوري، حيث يعاني اللاعب من تمزق في الأربطة. 

كانت إدارة نادي الاتحاد السكندري أبدت رغبتها في استمرار محمود علاء ضمن صفوف الفريق الأخضر للموسم المقبل، سواء من خلال تجديد الإعارة أو البيع النهائي، إلا أن إدارة الزمالك تمسكت بعودة اللاعب. 

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