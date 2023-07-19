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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم شبه جزيرة القرم ينفي وقوع أي إصابات جراء حريق القاعدة العسكرية

حريق القاعدة العسكرية
حريق القاعدة العسكرية في شبه جزيرة القرم

قال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم جراء الحريق الذي نشب في القاعدة العسكرية الروسية، ويتم تحديد أسباب الحريق حتي الآن.

وأوضح أكسيونوف عبر قناته على تليجرام: "اندلع حريق في ساحات التدريب العسكري في منطقة كيروف بجمهورية القرم"، لافتا إلى أن فرق التحقيق ستحدد أسبابه.

وأضاف أنه أمر بإجلاء 2200 ساكن من 4 تجمعات سكنية، وحتى الآن لم تقع إصابات.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تحت الطلب في كل منطقة من منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم، حيث تشتعل النيران في ساحات التدريب العسكري، ويقوم المستجيبون الأوائل بتجهيز ملاجئ مؤقتة حيث يمكن للسكان النازحين الحصول على وجبات ساخنة وضروريات يومية. 

وفي صباح اليوم الأربعاء، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم ، أن حريقًا اندلع في منشأة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي، مما أدى إلى إغلاق الجزء المحلي من طريق تافريدا السريع. 

وتم إنشاء مقر عمليات للتعامل مع الحريق ومن المتوقع إجلاء أكثر من 2200 من السكان المحليين من القرى المجاورة.

كما سيتم نقل السكان الذين تم إجلاؤهم إلى ملجئين مؤقتين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث.

ومن جانبه، قال وزير نقل شبه جزيرة القرم، نيكولاي لوكاشينكو، إن معبر كيرتش للعبارات وخطوط السكك الحديدية تعمل بشكل طبيعي.

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