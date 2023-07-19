قصفوا مستودعات الحبوب.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن الضربات الروسية

أفادت الرئاسة الأوكرانية، في نبأ عاجل، بأن روسيا تستهدف عمدا مستودعات الحبوب والبنية التحتية في ميناء أوديسا.

في سياق متصل، قال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم جراء الحريق الذي نشب في القاعدة العسكرية الروسية، ويتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن.

وأوضح أكسيونوف عبر قناته على “تليجرام”: "اندلع حريق في ساحات التدريب العسكري في منطقة كيروف بجمهورية القرم"، لافتا إلى أن فرق التحقيق ستحدد أسبابه.

وأضاف أنه أمر بإجلاء 2200 ساكن من 4 تجمعات سكنية، وحتى الآن لم تقع إصابات.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تحت الطلب في كل منطقة من منطقة كيروفسكي.