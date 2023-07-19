اتحاد الكرة: إيقاف 378 مشجعا من الإسماعيلي مباراتين في الموسم الجديد

قررت لجنة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة إيقاف عدد ٣٧٨ مشجعا من جماهير الاسماعيلي مباراتين اعتبارا من الموسم الجديد نظرًا لما بدر منهم في مباراة الاتحاد السكندري.

كما تقرر إيقاف كلاً من حاتم محمد سكر لاعب الزمالك مباراة و عبدالله مجدي لاعب بيراميدز مباراة للطرد لسابق إنذارهم .

كما تقرر تغريم نادي الداخلية ٢٠ ألف لنزول الجهاز و اللاعبين الملعب للاحتفال بالهدف التالت والرابع خلال مباراة فريقهم أمام أسوان.

الاسماعيلي يقسو على الاتحاد السكندري برباعية

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأربعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز رباعية الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة 4,و15و20و61 بينما أحرز خالد صبحي الهدف الوحيد لصالح الإتحاد السكندري في الدقيقة 27

وهنّأ الإعلامي الرياضي علاء وحيد، النادي الأهلي لحصوله على لقب الدوري العام بجدارة واستحقاق هذا العام، ولكني حزنت بشكل كبير لهبوط أندية أسوان وغزل المحلة رفقة حرس الحدود .

وقال علاء وحيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن النادي الإسماعيلي من المفترض أن ينافس على البطولات وحزنت بشكل كبير بعد المنافسة على الهبوط هذا العام ونجاحه في الاستمرار في الدوري.