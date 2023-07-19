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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يوجد تسليم عقب سجدتي السهو بعد الانتهاء من الصلاة.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يوجد تسليم بعد سجدتي السهو إذا كانت بعد الانتهاء من الصلاة؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية. 

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “هل يوجد تسليم بعد سجدتي السهو إذا كانت بعد الانتهاء من الصلاة؟” قائلا: نعم سجود السهو يكون قبل التسليمتين، يعنى بعد التشهد الأخير وقبل التسليمتين.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: ولو كان الشخص يتبع مذهباً ما وسجد للسهو بعد السلام فأيضاً يسلم بعد سجدتي السهو.


سجود السهو

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن من أسباب سجود السهو الشك فى عدد ركعات الصلاة، فإذا تذكر المصلى عقب انتهائه من صلاته أنها قد زاد أو نقص شيء فى عدد الركعات أو واجبات الصلاة وفرائضها؛ سجد للسهو.

وأضاف «جمعة»، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟»، أنه إذا كان الفاصل الزمنى قصيرًا بين الانتهاء من الصلاة وتذكر الركعة الناقصة؛ أتى المصلى بها ثم سجد للسهو ولا يجب عليه إعادة الصلاة كاملة، كأن يذكر المصلى الركعة الناقصة وهو يسبح الله عقب صلاته.

سجود السهو هل يوجد تسليم بعد سجدتي السهو إذا كانت بعد الانتهاء من الصلاة هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده

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