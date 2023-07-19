أكسيوس: متوسط حرارة الأرض وصل أعلى مستوياته من 125 ألف سنة خلال يوليو

تم تسجيل ارتفاعات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا، في مثال متزامن ومضاعف لظواهر الطقس والمناخ المتطرفة - التي حذر العلماء منها، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وتشكل موجات الحرارة خطرًا مباشرًا على الصحة العامة والناتج الاقتصادي ، وتشير إلى أن تأثيرات تغير المناخ تتصاعد بشكل أسرع مما كان متوقعًا في بعض أجزاء العالم.

وفي الولايات المتحدة ، انخفضت الحرارة الشديدة في بعض المناطق ، مثل شمال غرب المحيط الهادئ ، لكنها تتزايد في مناطق أخرى حيث لا تزال القبة الحرارية فوق الولايات الجنوبية الغربية.

وشهد يوم أمس الثلاثاء رقماً قياسياً لليوم التاسع عشر على التوالي حيث تحملت فينيكس درجات حرارة لا تقل عن 110 درجة فهرنهايت.

وتم تسجيل ارتفاعات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا يوم الثلاثاء ، في مثال متزامن ومضاعف لظواهر الطقس والمناخ المتطرفة - التي حذر العلماء منها لبعض الوقت.

وتشكل موجات الحرارة خطرًا مباشرًا على الصحة العامة والناتج الاقتصادي ، وتشير إلى أن تأثيرات تغير المناخ تتصاعد بشكل أسرع مما كان متوقعًا في بعض أجزاء العالم.

وصلت الحرارة بمطار سكاي هاربر الدولي بالمدينة إلى 118 درجة فهرنهايت الثلاثاء ، وهو رقم قياسي جديد.

في هذه الأثناء في أوروبا ، سجلت أجزاء من فرنسا وإسبانيا أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء في حدث شديد يعرف باسم موجة الحرارة سيربيروس. وصلت جيرونا ، في منطقة كاتالونيا بإسبانيا ، إلى مستوى قياسي بلغ 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) ، بينما بلغت فيردان في شمال شرق فرنسا 40.6 درجة مئوية (105 درجة فهرنهايت) لأول مرة على الإطلاق.

وقال ماكسيميليانو هيريرا ، متتبع اخبار الطقس ، عبر تويتر: "حدث الحرارة تاريخي تمامًا وهو يحطم الأرقام القياسية بهامش ضخم " .

وتأتي موجات الحرارة في الوقت الذي وصل فيه متوسط درجات حرارة سطح الأرض إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال شهر يوليو ، والتي قال العلماء إنها أعلى مستوياتها على الأرجح في 125000 عام على الأقل.

منذ 3 يوليو ، كان هناك 12 يومًا وصلت أو تجاوزت 17 درجة مئوية (62.6 درجة فهرنهايت) لمتوسط درجة حرارة سطح الأرض التقديرية.