نتنياهو من موقع القصف الإيراني في عراد: حان الوقت لانضمام قادة دول أخرى للحرب

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من موقع القصف الإيراني في عراد، إن الوقت حان لانضمام قادة دول أخرى للحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم إن إيران ترغب في إبرام اتفاق، لكنه يرفض ذلك، مضيفاً أنه حقق أهدافه "قبل الموعد المحدد بأسابيع" وأن الولايات المتحدة "أزالت إيران من الخريطة".

وقال ترامب في تصريحات له أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم "لقد رحل قادتُهم (إيران)، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق، ومع ذلك يريدون إبرام اتفاق. أما أنا فلا!".

وقبل ذلك بيوم، قلّل ترامب من احتمالية وقف إطلاق النار، مُصرحاً للصحفيين في البيت الأبيض بأن العمليات الأمريكية الجارية أضعفت إيران بشكل كبير.

وقال ترامب يوم الجمعة الماضية أيضاً "حسناً، يمكننا إجراء حوار، لكن كما تعلمون، لا أريد وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لا يُمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما يتم إبادة الطرف الآخر حرفياً. فهم لا يملكون أسطولاً بحرياً، ولا سلاحاً جوياً، ولا أي معدات، ولا مراقبين، ولا مدافع مضادة للطائرات، ولا رادارات. وقد قُتل جميع قادتهم على جميع المستويات. نحن لا نسعى إلى فعل ذلك".

في السياق ذاته أمهل الرئيس الأمريكي - في منشور له على منصته "تروث سوشيال" - إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز بالكامل أو مواجهة جولة جديدة من الهجمات.