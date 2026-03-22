بياض نادر يكسو أرض التجلي.. ثلوج سانت كاترين ترسم لوحة شتوية ساحرة

اكتست قمم جبال سانت كاترين، اليوم، باللون الأبيض الناصع، عقب تساقط الثلوج على المرتفعات والوديان، في مشهد طبيعي نادر تتفرد به المدينة سنويًا، ليضفي سحرًا خاصًا على “أرض التجلي”.

ورصدت عدسة كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري لحظات تساقط الثلوج وهي تغطي قمم الجبال، في لوحة بديعة تعكس جمال الطبيعة البكر بالمنطقة.

وقال جمال الجبالي، الدليل البدوي، إن الثلوج تساقطت بكثافة على قمم الجبال، وغطت أجزاءً واسعة منها، في أجواء شتوية مميزة.

من جانبه، أوضح الشيخ جميل عطية، الدليل البدوي والخبير في السياحة البيئية، أن السيول التي شهدتها أودية غربة والشيخ عواد كانت قوية، ولم تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أنها “سيول خير” ستسهم في تغذية الخزان الجوفي، وتدعم التنوع في الحياة البرية.

وفي السياق ذاته، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تشهد أجواء استثنائية تجمع بين الأمطار والسيول وتساقط الثلوج، لافتًا إلى أن السيول تسير في مجراها. بينما تكسو الثلوج قمم الجبال، مشيرًا إلى أن الأجواء تميل إلى الاعتدال عقب انتهاء موجة الطقس البارد.