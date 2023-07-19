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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على عبوات سجائر متنوعة قبل بيعهم فى السوق السوداء بالقليوبية

سلع غذائية
سلع غذائية

تمكنت مديرية التموين في القليوبية خلال حملة مكبرة على محلات بيع السجائر بطوخ من التحفظ على 11 عبوة سجائر مختلفة الأنواع وتحرير محاضر لمحلات تبيع بأزيد من السعر وجارى التخاذ الإجراءات القانوية حيالها.

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وقال وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر جنح لمحل بيع سجائر للامتناع عن بيع السجائر للمواطنين وتم التحفظ على ١١ عبوة سجائر مختلفة الأنواع وتحرير ٣ محاضر جنح لمحلات بيع سجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وقد تم التحفظ على 290 عبوة سجائر متنوعه.
كما تم تحرير محضر جنح لمحل سلع غدائية لحيازة سكر ناقص الوزن مخالفا للأوزان المصرح بها وتم التحفظ على 50 كيلو سكر معبأ وتحررت المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

القليوبية مديرية التموين طوخ وكيل وزارة التموين وزارة التموين

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