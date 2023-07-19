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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا والمشدد للمتهمين بقتل شخص والشروع فى موت شقيقه بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي الشاهد، وتامر عادل حجازي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوف، وأمانة سر عاصم طايل، بمحاكمة 3 أشقاء بالإعدام شنقا لسائق والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لشقيقه ميكانيكى وبراءة المتهم الثالث فى اتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه لخلافات بينهم بالقناطر الخيرية.

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وتضمن أمر إحالة فى القضية رقم ١٧٢٧٥ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٣٨٥٠ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، أنه  فى يوم ٩ / ٧ / ٢٠٢٢ ، قام 3 أشقاء وهم : " ناجي م.إ " وشهرته " دقدق " ٢٦ سنة سائق ونش، " مروان م.إ" ١٩ سنة ميكانيكي، " أدهم م.إ"، وجميعهم مقيمين شارع المرور بقرية شلقان بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتلوا عمداً المجني عليه " محمد شعبان محمد عبد الرحمن" عن سبق إصرار وترصد إثر خلاف سابق فيما بين المتهم الأول و " دسوقي شعبان محمد" شقيق المحنى عليه، إذ نفاذاً لذلك الغرض عقدوا العزم وبينوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه فأعدوا له سلاحا نارياً - فرد خرطوش وذخيرته وسلاحا أبيضاً .

وتوجهوا لمسكنه لإتيان فعلتهم المشئومة فلم يجدوه به متبعوا هم الثلاثة بمحل أيقنوا مروره هو وعشيرته به وما أن لاح لهم المجني عليه المار بيانه حتى أطلق المتهم الأول صوبة عياراً نارياً من فرد الخرطوش سالف الذكر قاصداً من ذلك ارهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته إبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازره على النحو المبين بالأوراق.

وشرعوا في قتل المجني عليه " أحمد شعبان محمد عبد الرحمن" عن سبق إصرار وترصد إذ وبفراغ المتهم الأول من فعلته محل الاتهام الأول وإبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازره أطلق هو صوبه عياراً نارياً من ذات السلاح الناري المشار إليه بالاتهام الأول قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو دراكة المجني عليه لما أصابه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

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