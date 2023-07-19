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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عاطل في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع عاطل، على يد أخر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، وإصابته بالبطن، وفر هاربا، جرى نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

 وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

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تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "محمد ن ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن وتوفي على إثره، وطرف ثان "يوسف ع أ"، 32 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية" وأحدث إصابته.
جرى نقل المجني عليه لأحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

القليوبية شبين القناطر مديرية أمن القليوبية مركز شرطة شبين القناطر أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة

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