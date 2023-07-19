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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «التنمية الحضرية» لدعم مشروعات التطوير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكد المحافظ ، أن اللقاء تناول دراسة إدراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير للمناطق غير المخططة واستعادة الوجه الحضاري وتحسين مستوى الخدمات بها، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع الصندوق في الانتهاء من تطوير مناطق عين بشارة والبري والسبط البحري والشرقي والمجاهدين والقلقان الشرقي.

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كما بحثا دعم استكمال المشروعات الجارية ومنها مشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج والذي بلغت نسبة تنفيذه ٨٠ ٪من الأعمال، بعد سنوات من معاناة أهالي المنطقة من غياب الخدمة، ودراسة استغلال منطقة موط القديمة لإنشاء مجتمع سكني بعد إزالة مباني الخطورة الداهمة.

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