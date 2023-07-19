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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا.. قافلة تنموية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقرية بردنوها

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا  إطلاق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، قافلة تنموية متكاملة لقرية بردنوها بمركز مطاي، وذلك في إطار مشاركة الجامعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كنواة لبناء الجمهورية الجديدة.

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وأكد رئيس الجامعة أن القافلة قدمت خدماتها التوعوية والطبية وتوقيع الكشف الطبي على ما يزيد عن  750 من أهالي القرية من الأطباء بكلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات "الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب – الصدر، وتم صرف الأدوية مجاناً للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة، كما قامت كلية التمريض بتنظيم عدة من الندوات للتوعية الصحية عن "الإدمان"، والتوعية الصحية بأورام الثدي والفحص الذاتي للثدي، والتوعية الصحية في التعامل مع إصابات الأطفال، إلى جانب قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بإلقاء ندوة عن خطورة الهاتف المحمول على الاطفال وعلاقته بالتوحد وكيفية تجنب أخطاره.

وأضاف د. فرحات أنه خلال فعاليات القافلة قامت الجامعة باستكمال تنفيذ حملتها التوعوية لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، للحد من تلوث البيئة وانسداد الترع.


والجدير بالذكر أن طلاب كلية التربية الرياضية شاركوا في فعاليات القافلة من خلال تنظيم دخول المرضى الي العيادات الطبية طوال فترة القافلة التى بدأت من العاشرة صباحاً واستمرت حتى الثالثة عصراً بالقرية.

الإدارة المركزية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزارة الشباب والرياضة

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