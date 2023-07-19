دمار غير مسبوق.. روسيا توجه ضربة قوية لـ أوكرانيا في أوديسا

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا دمرت 60 ألف طن من الحبوب كانت مخصصة للتصدير في الضربات الليلية على ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا.

وقال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، في بيان على “تليجرام”، إن طالهجوم استهدف عن عمد محطات الحبوب”.

وأضاف سولسكي: “في ميناء تشورنومورسك خارج أوديسا، تم تدمير 60 ألف طن من الحبوب”، مضيفًا أنه “كان من المقرر 'إرسال الحبوب عبر ممر الحبوب قبل 60 يومًا”.

هاجمت روسيا أوديسا وتشورنومورسك القريبة بعد انسحابها من صفقة الحبوب في البحر الأسود يوم الاثنين والتي سمحت بمرور آمن للحبوب الأوكرانية.