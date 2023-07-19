بـ 11 مليار دولار.. عجز الميزان التجاري في أوكرانيا يتفاقم

أعلنت هيئة الإحصاء الحكومية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن كييف استوردت سلعا بقيمة 30.4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بينما بلغ إجمالي صادراتها 19.4 مليار دولار.

ووفقا لهيئة الإحصاء الأوكرانية، فإن الآلات والمعدات ووسائل النقل تبلغ قيمتها 8.9 مليار دولار وتمثل 67٪ من البضائع الأوكرانية المستوردة.

وأضافت الهيئة: "بينما بلغ إجمالي واردات سلع الطاقة والوقود 5.8 مليار دولار، كما بلغت قيمة الواردات من الكيماويات 5.5 مليار دولار".

وأشارت الهيئة إلى أن أكبر ثلاث دول موردة للسلع إلى أوكرانيا هي الصين بـ 4.7 مليار دولار، وبولندا بـ 3.2 مليار دولار، وتركيا بـ 2.4 مليار دولار.

وشكلت المواد الغذائية العنصر الأول في الصادرات الأوكرانية، حيث بلغت قيمتها 11.7 مليار دولار، وكانت الوجهات الرئيسية للصادرات الأوكرانية هي بولندا بـ 2.7 مليار دولار، ورومانيا بـ 1.9 مليار دولار، والصين بـ 1.6 مليار دولار.