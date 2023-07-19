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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأموال تنفد.. الاتحاد الأوروبي يقع في ورطة كبيرة بسبب دعم أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول كبير بـ الاتحاد الأوروبي، أن مستوى دعم الاتحاد لـ أوكرانيا مرتفع للغاية لدرجة أن أموال مرفق السلام الأوروبي ستنفد قريبًا، وفقا لوكالة سبوتنك الروسية.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأوروبي قوله، إن مستوى الدعم الأوروبي العسكري لـ أوكرانيا مرتفع للغاية الآن، وأن الأموال المخصصة لمرفق السلام الأوروبي لـ أوكرانيا ستنفد قريبًا.

وتأسس مرفق السلام الأوروبي في مارس 2021 بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من أجل توسيع دور الاتحاد الأوروبي باعتباره "مزودًا للأمن العالمي"، حيث تبلغ ميزانية صندوق الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027 5.69 مليار يورو.

ويأتي ذلك وسط خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق بقيمة 22.5 مليار دولار لتجديد المخزونات العسكرية الأوكرانية. 

وأوضحت وسائل إعلام غربية، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على الأمر، أن الاتحاد الأوروبي سيقترح إنشاء صندوق بقيمة 20 مليار يورو (22.5 مليار دولار) على مدى السنوات الـ 4 المقبلة.

وأضافت التقارير الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يريد مساعدة الدول في تغطية تكاليف المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا.

وأشارت وسائل الإعلام الغربية، إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطة خلال اجتماع في 20 يوليو الجاري، لافته إلى أنه من المقرر الموافقة على الاقتراح بحلول الخريف. 

وقال التقرير إنه في الوقت نفسه، ليس هناك ما يضمن إنفاق كل الـ 20 مليار يورو كجزء من المبادرة.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويل صندوق الائتمان الأوروبي بمقدار 2 مليار يورو، مع إمكانية زيادة أخرى في مرحلة لاحقة. 

كما وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، وفي وقت سابق، على زيادة ثانية قدرها 3.5 مليار يورو للسقف المالي الإجمالي لصندوق الائتمان الأوروبي.

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