لم ييأس.. الاتحاد الأوروبي يتدخل لإقناع روسيا بتجديد "صفقة الحبوب"|تفاصيل

قال مسؤول أوروبي كبير، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي ما زال يأمل في إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا، ويعمل على إيجاد حل مع الوسطاء، تركيا والأمم المتحدة.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، وقال المسؤول الكبير الذي لم يذكر اسمه، “نطلب من روسيا إعادة النظر في الموضوع، تركيا والأمم المتحدة يحظيان بدعمنا الكامل، لكن الأمر لهما أن يعيدوا التفاوض ويضعوا شروط عودة روسيا إلى هذه الصفقة”.

وأضاف أن “هناك جهودا موازية جارية لتصدير المزيد من الحبوب الأوكرانية برا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

واعترض المزارعون في دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا على الواردات الأوكرانية الرخيصة التي تؤدي إلى خفض الأسعار في الداخل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الاتفاق الروسي الأوكراني انتهى بحكم الأمر الواقع، لكن موسكو ستعود على الفور إلى تنفيذها بمجرد الوفاء بالتزاماتها تجاه موسكو.

وأبرمت روسيا وأوكرانيا اتفاقية حزمة توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تحمل الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وعلى الرغم من موافقتها منذ ذلك الحين على العديد من التمديدات للصفقة التي انتهت صلاحيتها الآن، إلا أن موسكو تجادل بأن المكون الخاص بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء به.