روسيا تعلن تعليق حركة الملاحة في مضيق كيرتش

أعلنت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في شبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء، تعليق الملاحة في مضيق كيرتش.

وأوضحت أن تعليق حركة الملاحة جاء بسبب تدهور الأحوال الجوية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 17 م / ث.

ويستخدم معبر كيرتش حاليا لعبور البضائع، حيث يحظر حركتها على جسر القرم بعد الهجوم الأوكراني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لم يكن لدى روسيا أي شك في أن أوكرانيا تقف وراء الهجوم على جسر القرم.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي معلقا على مزاعم ممثلي كييف بأن روسيا نفسها ربما كانت وراء الهجوم: "كان واضحا لـ موسكو منذ البداية، ليس هناك شك في أن هذا عمل ارهابي نظمه نظام كييف".

وشنت طائرتان بدون طيار أوكرانيتان هجوماً إرهابياً على جسر القرم في الساعات الأولى من يوم الاثنين، حسبما أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.

وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في هجوم إرهابي، والذي أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل وإلحاق أضرار بالطريق.