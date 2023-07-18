روسيا ترسل سفنها الحربية إلى بحر اليابان للمشاركة في مناورات مع الصين

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، تحرك السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، أثناء مغادرتها فلاديفوستوك للمشاركة في المناورات الروسية - الصينية المشتركة البحرية المشتركة في بحر اليابان.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن "القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان، في المستقبل القريب".

وذكرت وزارة الدفاع، أن أسطولًا تابعًا للبحرية، انطلق اليوم؛ ليلتقي مع القوات الروسية في "منطقة محدَّدة سلفًا".

ومن المنتظر، أن تجرى التدريبات على حماية "الأمن في الممرات المائية الإستراتجية".

وفي هذا الصدد، شاركت قوات بحرية وجوية روسية مع قوات صينية في تدريب منفصل هذا الشهر في شانجهاي.

وتسعي بكين وموسكو إلي تعزيز التعاون العسكري منذ الحري الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وأعلن الرئيسان الصيني والروسي شراكة "بلا حدود".