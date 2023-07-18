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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عسكري عاجل من روسيا بشأن التجنيد

الجيش الروسي
الجيش الروسي

مدد البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، الحد الأقصى لسن تعبئة الرجال للخدمة في الجيش بخمس سنوات على الأقل، في حالة الضباط الأعلى رتبة، حتى سن 70 عاما.

رفع بالفعل الحد الأقصى لسن استدعاء الرجال للخدمة العسكرية الإلزامية إلى 30 عاما بدلا من 27 عاما، وجعل من الصعب على الشباب تجنب التجنيد من خلال التهرب من المجندين الذين يوزعون أوراق الاستدعاء.

في سبتمبر الماضي أعلنت روسيا أول تعبئة لها منذ الحرب العالمية الثانية واستدعت أكثر من 300 ألف جندي سابق لدعم حربها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، شددت روسيا قانون التجنيد الإجباري قبل الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ منذ أيام واتسع نطاقه، حيث أعلنت موسكو عن ضرورة تقديم أوراق مسودة عسكرية إلكترونية.

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وحسب تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، سارع مجلسا النواب والشيوخ في البرلمان الروسي إلى إصدار تشريع سيجعل من الصعب على الروس تفادي التجنيد ويحظر تلقائيًا المجندين المسجلين من مغادرة البلاد.

وتم دفع هذه التغييرات من خلال القليل من النقاش العام، مما أثار تكهنات بأن روسيا تخطط للإعلان عن موجة ثانية من التعبئة، وهو ما نفاه الكرملين مرارًا وتكرارًا.

البرلمان الروسي روسيا التجنيد

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