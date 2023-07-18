عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يحذر من مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا

صدى البلد

   حذر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف من مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا، مشيرا إلى أن الكرملين لا يعرف أي الدول مستعدة لتحمل هذه المخاطر.


وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/ - "هناك مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا لأننا نتحدث عن منطقة قريبة مباشرة من منطقة القتال.. بدون ضمانات مناسبة ستنشأ مخاطر معينة، لذا إذا جرى إقرار شيئا ما بدون روسيا، فيجب أخذ هذه المخاطر في الاعتبار"، لافتا إلى أنه لا يستطيع تحديد مدى هذه المخاطر وأي الدول مستعدة لتحمل هذه المخاطر.


من ناحية أخرى، انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، قرار روسيا عدم تمديد الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة والذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب خلال الحرب .


وقالت ميلوني - بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - إن "قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب دليل آخر على من هو صديق ومن هو عدو أفقر الدول.. إن استخدام المواد الخام التي تغذي العالم كسلاح هو جريمة أخرى ضد الإنسانية".


وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد كتب مساء أمس الإثنين على موقع تويتر أن إيطاليا وشركائها الدوليين يعملون على "حلول بديلة" بعد أن قررت روسيا إنهاء الاتفاقية.
وقال تاياني: "نقص الغذاء في إفريقيا يهمنا جميعا. نشعر بقلق شديد لأن روسيا انهت اتفاقية الحبوب. نحن نعمل بالفعل من أجل حلول بديلة".


وأضاف أنه "سيتم بحث القضية في قمة الأمن الغذائي التي نظمناها مع الأمم المتحدة في روما في 24 يوليو الجاري".


وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين أعلن أمس توقف صفقة الحبوب .. وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

100 يوم صحة: تقديم 464 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات

زيارة اقتصادية بالأساس.. الرئيس التركي يطرق أبواب 3 دول عربية| ماذا يحدث؟

مسئول بالبنك المركزي: طرح خدمات دفع جديدة مصرفية على إنستا باي

نشره رغم تحذير الكثيرين.. تعرف على تفاصيل كتاب أدولف هتلر

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

العالمية للأرصاد الجوية: نتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ