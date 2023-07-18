الكرملين يحذر من مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا

حذر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف من مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا، مشيرا إلى أن الكرملين لا يعرف أي الدول مستعدة لتحمل هذه المخاطر.



وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/ - "هناك مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا لأننا نتحدث عن منطقة قريبة مباشرة من منطقة القتال.. بدون ضمانات مناسبة ستنشأ مخاطر معينة، لذا إذا جرى إقرار شيئا ما بدون روسيا، فيجب أخذ هذه المخاطر في الاعتبار"، لافتا إلى أنه لا يستطيع تحديد مدى هذه المخاطر وأي الدول مستعدة لتحمل هذه المخاطر.



من ناحية أخرى، انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، قرار روسيا عدم تمديد الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة والذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب خلال الحرب .



وقالت ميلوني - بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - إن "قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب دليل آخر على من هو صديق ومن هو عدو أفقر الدول.. إن استخدام المواد الخام التي تغذي العالم كسلاح هو جريمة أخرى ضد الإنسانية".



وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد كتب مساء أمس الإثنين على موقع تويتر أن إيطاليا وشركائها الدوليين يعملون على "حلول بديلة" بعد أن قررت روسيا إنهاء الاتفاقية.

وقال تاياني: "نقص الغذاء في إفريقيا يهمنا جميعا. نشعر بقلق شديد لأن روسيا انهت اتفاقية الحبوب. نحن نعمل بالفعل من أجل حلول بديلة".



وأضاف أنه "سيتم بحث القضية في قمة الأمن الغذائي التي نظمناها مع الأمم المتحدة في روما في 24 يوليو الجاري".



وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين أعلن أمس توقف صفقة الحبوب .. وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

