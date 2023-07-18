بيان عاجل من الصين بشأن الهجوم على جسر القرم في روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إنه على الأطراف المتصارعة في أوكرانيا الامتناع عن مهاجمة المنشآت المدنية والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وقالت الخارجية الصينية في بيان صحفي للتعليق على الهجوم الإرهابي على جسر شبه جزيرة القرم: "تعتقد الصين أنه على الأطراف المعنية الامتناع عن مهاجمة المنشآت المدنية والبنية التحتية، وضمان سلامة المدنيين ومراعاة القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق، قال مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، إن طائرتين بدون طيار أوكرانيتين نفذتا هجوماً إرهابياً على جسر القرم ليل الاثنين.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهمة ارتكاب هجوم إرهابي، حيث قُتل شخصان بالغان وأصيب طفل في الهجوم، فيما تضرر سطح طريق الجسر.