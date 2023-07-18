بـ 28 طائرة مسيرة.. القوات الروسية تتصدي لهجوم أوكراني خطير على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانيا تنفيذ هجوم على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية بواسطة 28 طائرة مسيرة.

وقالت الدفاع الروسي في بيان لها: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم بواسطة 28 طائرة بدون طيار".

ووفقا لـ وزارة الدفاع الروسية، فقد دمرت الدفاعات الجوية الروسية 17 طائرة بدون طيار بينما تم إسقاط 11 طائرة أخرى بالحرب الإلكترونية.

وأضاف البيان أن الهجوم الارهابي الفاشل لم يسفر عن سقوط ضحايا أو اضرار.

وعلى ناحية آخري، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، الأثنين، إن سحب روسيا للضمانات الأمنية للملاحة في البحر الأسود تهديد مباشر وغير قانوني.

وأضاف كوليبا، أن جسر شبه جزيرة القرم كان يستخدم لأغراض عسكرية فقط من جانب روسيا ونعتبره هدفا عسكريا.