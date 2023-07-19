التموين تطلب 1500 طن زيت خام محلي للشراء

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد).

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها

تسليم خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 5 سبتمبر ٢٠٢٣ و من 10 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2023.

جلسة فض المظاريف والبت يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجدية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

