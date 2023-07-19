التموين تستكمل برنامج تدريب أصحاب منافذ «جمعيتي»

أكد أحمد كمال، معاون وزير ‏التموين والتجارة الداخلية المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أن الوزير وجه باستكمال عقد الدورات ‏التدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي، وكذلك 100 من منافذ مشروع “جمعيتي” ‏أيضًا علي مهارات البيع والتسويق للمتسوقين، وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، للنهوض وتطوير المجمعات الاستهلاكية في مجالات البيع والشراء وعرض ‏السلع بها، وكذلك تدريب وتطوير منافذ جمعيتي للاستمرار في عملية توفير السلع والخدمات، وكذلك تحقيق ‏معدلات ربحية مناسبة.

وقال المتحدث الرسمي إنه تم اختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً علي المواقع الجغرافية لتلك المنافذ وكذلك مساحاتها المختلفة واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع ‏كفاءتها إنشائيًا مؤخراً، وكذلك منافذ جمعيتي تم اختيارها بناءً على القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يوقع عليها أي غرامات أو مخالفات.

وأضاف أن ‏الدورات التدريبية بدأت بتدريب الدفعة الأولى، وشملت تدريب 25 مجمعا استهلاكيا ومنفذ “جمعيتي”، كما تم على مدار يومين متتاليين 16-17 يوليو 2023 استكمال الدورات التدريبية بتدريب الدفعة الثانية من فروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي بإجمالي 25 منفذا أيضًا، وذلك بهدف ضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

وشدد كمال على أن هناك زيارات ميدانية تمت على أرض الواقع للمنافذ التي تم تدريبها في الدفعة الأولى للوقوف على مدي التقدم المحرز في مجالات العمل المختلفة بناءً على البرامج التدريبية التي حصل عليها المتدربون، وذلك لضمان تقييم أداء وجودة العمل.

من ناحية أخرى، أوضحت منة الله شركس، رئيس مجلس إدارة شركة ليبتون تي إيجيبت والمنظمة للبرنامج التدريبي، أن الهدف من التدريب هو الوصول بتلك المنافذ إلى أفضل مستوى مقدم من الخدمات، فضلا عن تحقيق معدلات ربحية مناسبة من خلال تدريبهم على مهارات وفنون التفاوض والبيع والعرض وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأكدت أن ‏شبكة منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف منفذ ‏حكومي تابع لوزارة التموين، فضلا عن منافذ بدالي التموين، وبالتالي مع تطوير شبكة المنافذ التابعة للوزارة فسوف تكون ذراع طولية للدولة وتساهم قي توفير السلع الأساسية وتطوير التجارة الداخلية.‏

وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة ليبتون تي ايجيبت مصر إلى أن البرنامج التدريبي يشمل عمل تدريب عملي على أرض الواقع في بعض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق ما تم التدريب عليه في مجال العرض والبيع والتخزين بناءً على ما تم تنفيذه في الدفعة الأولى للمتدربين.

جدير بالذكر أنه تم في وقت سابق توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة “ليبتون تي إيجيبت” بهدف زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة، ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية، وأن تطوير بعض منافذ مشروع “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.