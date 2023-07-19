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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا توافق على قرار وقف تصدير الحبوب| التموين تكشف إجراءتها للأزمة.. شاهد

حبوب
حبوب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين ، تعقيبا على موافقة روسيا على وقف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، إن السوق المحلي مرتبط بالسوق الخارجي وهناك علاقة بينية وطيدة بينهم ، خاصة في دول العالم النامي والأسواق الناشئة .

وتابع "عشماوي " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " أن الدولة اتخذت مجموعة من الاجراءات التي تخفف من وطأة اضطرابات سلاسل الامداد ، وكانت بدايتها أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الاجراءات بتوجيه من الرئيس لان يكون هناك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية .

وتابع ، أن الوزارة زادت من السعة التخزينية للحبوب والغلال ، مشيرا إلى أن السعات التخزينة للقمح وصلت ل ٥ مليون طن .

وأشار ، إلى أن هناك توسع في زراعة الأقماح والغلال ، وتمت اضافة ٥٠٠ ألف فدان لزراعات الأقماح ، وتنويع مصادر امدادات الأقماح .

ولفت ، إلى أن الدولة استطاعت ادراك احتياجتها المستقبلية ، موضحا أنه بالفعل بدأت الزيادات السعرية بالأمس على الحبوب بعد انتهاء آمد الاتفاقية .

 

إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي البحر الأسود التموين الزيادات السعرية السوق المحلي السلع الاستراتيجية

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