التموين: العالم العربي يستورد كميات من الحبوب بقيمة 70 مليار دولار في العام|فيديو

أكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، أن العالم العربي يستورد كميات كبير من الحبوب من الخارج، وهذا يصل لـ 65 %.

وأضاف ، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن العالم العربي يشتري بـ 70 مليار دولار في العام، ومصر تدفع 15 مليار دولار في العالم، لشراء الحبوب، وأن هذا كان قبل الزيادات الأخيرة في الأسعار.

ولفت إلي أنه بعد قرار روسيا بالانسحاب من "صفقة الحبوب" ستكون هناك ارتفاعات، وأن الأزمة تزداد تعقيدًا، والجميع سيتأثر .

وأشار إلي أن "دخول السياسة في الأمن الغذائي هيعمل مشاكل كتير في العالم وأهمها القمح".